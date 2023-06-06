Yeşil Sol Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Türkiye Büyük Milelt Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’u aday gösterdi.

Hatimoğulları Oruç’un adaylık başvurusunu Meclis Genel Sekreterliği’ne sunan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "Parlamentoda Meclis Başkanlığı konusunda bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi bu konuda diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadılar. Her siyasi parti doğal olarak kendi adayını gösterdi. Meclis Başkanlığı seçimine bu şekilde gireceğiz" dedi.

'İttifakların hiçbirisi bu konuda diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadılar'

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’un başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği’ne sundu.

Tiryaki, başvuru işleminin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef parlamentoda Meclis Başkanlığı konusunda bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi bu konuda diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadılar. Her siyasi parti doğal olarak kendi adayını gösterdi. Elbette ittifakların bu konudaki arayışlarının olumlu sonuçlanmasını beklediğim için bunu söylemiyorum. Meclis’te grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partilerin tamamı bir aday konusunda mutabakata varırlar demiyorum elbette ama sonuçta parlamentonun açıldığı günlerde bile bir mutabakat arayışı yoksa bu geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir şey olmayacaktır. En yüksek oranda oy ve destek alması için yarın çalışacağız. Sanıyoruz ki böyle bir karar alınmış. Bütün turlar yarın yapılacak ve yarın Meclis Başkanlığı belirlenecek."