CHP'den AKP'li Kurtulmuş'a 'şartlı destek': Tarafsız olursa destekleriz

AKP ve MHP'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş, adaylık dilekçesini verdi. Başvurusunun ardından parti ziyaretlerine başlayan Kurtulmuş'un ilk durağı CHP TBMM Grubu oldu. Ziyaretin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile kamera karşısına geçen Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş "Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclisi çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız" derken, Özgür Özel, "Sayın Kurtulmuş, desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz ikinci dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'tan Atalay yorumu: Devam eden bir mahkeme süreci var

TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu Can Atalay ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bu konuda şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle şahsın tutukluluk halinin bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden biri mümkün olduğu kadar kısa süre içinde kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Sol Parti listede yok

CHP ve MHP grup yöneticilerini ziyaret eden Kurtulmuş’un İYİP grup yöneticileri ile Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR ve DSP genel başkanlarını da ziyaret edeceği duyuruldu. Yeşil ve Sol Parti grubu ise Kurtulmuş’un ziyaret programında yer almadı.