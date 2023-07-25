'Yeşil Sol Parti'nin ismi ve eş başkanları değişecek'

Yeşil Sol Parti, bölgesel konferansların ardından eylül ayında kongresini gerçekleştirecek.

Artı TV’ye konuşan Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kongrede Yeşil Sol Parti’nin adının, tüzüğünün ve eş başkanlarının değişeceğini açıkladı. Oluç, toplantılar sürecine dair şunları söyledi:

'Yerel seçim çalışmalarına başlayacağız'

"Eylül ayında olağan üstü büyük kongremizi yapacağız. O kongreyi yapmakla birlikte hem parti yönetiminde, hem eş başkanlarda bir değişim ortaya çıkacak. Parti tüzüğünde değişiklikler olacak. Kongre delegasyonu aksi yönde bir tavır göstermezse parti isminde bir değişiklik olacak ve yerel seçim çalışmalarına başlayacağız."