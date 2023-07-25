Sırrı Sakık'tan yerel seçim mesajı: ‘Kimsenin ne ön ne de arka bahçesi olmayacağız'

Yeşil Sol Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, genel seçimlerde yaptıkları ‘hataları’ yerel seçimde tekrar etmeyeceklerini vurgulayarak pusulada kendi adaylarıyla yer alacaklarını yineledi.

Yeni Journal'den Çınar Ayser Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sakık, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteğe göndermede bulunarak 'Kimsenin payandası olmayacağız' dedi.

2019 seçimlerinin ardından kayyum atanan belediyeleri yeniden kazanacaklarını vurgulayan Sakık, ''Hiç kimsenin ne ön ne arka bahçesi olacağız. Kimsenin payandası olmayacağız. Süreç neyi gerektirirse, halkımızın çıkarları neyi emrederse ona göre karar vereceğiz. 31 Mart yerel seçimi ve 2023 genel seçiminde yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğiz. Tüm belediyelerimizi kayyumlardan geri alacağız ve daha önce alamadığımız belediyeleri de alarak yerel seçimlerde büyük bir güce dönüşeceğiz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli mutabakatı “büyük bir skandal” olarak değerlendiren Sırrı Sakık, “Tüm seçim sürecinde şeffaflık vurgusu yapacaksınız ama sırf kazanmak için ırkçılarla pazarlığa oturup, bakanlık ve MİT Müsteşarlığı vereceksiniz. Bunu da ‘iki insanın namusuna bıraktık’ diye savunacaksınız. En büyük namus halkın kaderi tayin edilirken halktan bir şey gizlememek ve halkın onayını, rızasını almaktır“ ifadelerini kullandı.

'Ana muhalefet oluruz'

'Üçüncü yol siyaseti' izleyeceklerini kaydeden Sakık, ''Önümüzde tarihi bir fırsat var. Koşulları doğru değerlendirebilirsek kısa sürede bu ülkenin ana muhalefeti oluruz. Bu ülkeyi içerdeki, sürgündeki ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte yöneteceğiz'' dedi.