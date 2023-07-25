Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: ‘Devam edin, PM'deki arkadaşlar çalmanızı istiyor' diyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ekibinin zoom toplantısında gündem ettiği "muhalif il başkanları görevden alınıyor" iddiası sonrası PM'de yapılan görevden alma oylamasında iki il için çıkan sonuca tepki gösterdi.

Ağrı ve Mardin il başkanlarının yolsuzluktan ötürü görevden alındığını belirten Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın köşe yazısında yer alan iddiaya göre şöyle dedi:

“Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım diye hırsızlıkları desteklediniz. İki tane daha böyle vaka var. Onları PM'ye getirmeyeceğim. ‘Devam edin, PM'deki arkadaşlar çalmanızı istiyor' diyeceğim.”

Saymaz'ın iddiasına göre Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası ayağa kalarak, “Ben kabul yönünde oy verdim, siz bu lafı bana edemezsiniz” dedi ve toplantıyı terk etti.