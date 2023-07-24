Amasra maden katliamı davası: 'Alttaki birkaç kişi değil, gerçek suçlular ceza alsın'

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamı ile ilgili 7'si tutuklu 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Savcılığın hazırlamış olduğu 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi.

Diğer 4'ü tutuklu 19 kişinin ise ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

Davada 2'nci duruşma, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Madenci ailelerinin yakınları dinleniyor.

'Alttaki bir kişiye iki kişiye yüklenmesin bu suç, kim sorumlu ise hepsi gereken cezayı alsın'

5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yapan, maden faciasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Yasin Çelik’in abisi Recep Çelik soL'a konuştu. Geçmiş davaları hatırlatan Çelik'in en temel isteği alt kademede çalışanların değil gerçek sorumluların yargılanması.

Çelik'in soL'a aktırdığı önemli bir bilgi ise tutuklu sanıklarının ailelerine devlet tarafından 'çıkarılacaksınız' sözü verilmesi. Madenci yakınlarının tepkisi ise büyük. "Sorumlulara verilen söz neden bizlere verilmiyor" sorusunu soran Çelik, detaylı bir bilgiye sahip olmasak da bu konunun konuşulanlar arasında olduğunu söylüyor.

"282 gündür bizim yanımıza neden Allah'ın bir kulu gelmedi? Kimseden bir ses soluk çıkmıyor" sorusunu soran Yasin Çelik'in abisi, "Yalnız bırakıldık" diyor.

Tüm sorumluların ceza almasını istediklerini vurgulayan Çelik, "Adalet yerini bulsun. Alttaki bir kişiye iki kişiye yüklenmesin bu suç, kim sorumlu ise hepsi gereken cezayı alsın" dedi.

'Teftiş sürecinde yaptıklarını yargı sürecinde de yapıyorlar'

Katliamın başından beri süreci takip eden avukatlardan biri olan Çisel Demirkan, dönemin müessese müdürü Selçuk Ekmekçi’nin avukatlığını MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Rahmi Ertürk'ün üstlenmesini ve Ekmekçi'nin "Vicdanım rahattır" sözlerini hatırlattı ve "Soma davasından çok farklı bir süreç bekleyemiyoruz maalesef" dedi.

Savcılık sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarına da değinen Demirkan şunları söyledi:

"Raporun eksik tarafı vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aralıklarla neredeyse her ay oraya giderek teftişler ve denetimler yapmış ama ceza alınabilirlik konusunda oradaki müfettişlerin herhangi bir kusuru yokmuş gibi geçmişti rapora. Bu adamlar oraya gittiler, her ay aynı ifadelerle aynı dökümlerle kelime bile değiştirmeden 'problem yoktur' diyerek raporlama yaptılar. Bir tanesi çıkıp orada problem olduğunu dile getirip orayı durdurabilirdi. Hiçbiri ses çıkarmadı ve göz yumdu. Şimdi aynınısı yargılama sürecinde de yapıyorlar ve göz yumuyorlar. Üstünü kapatmak için ellerinden geleni yapacaklar."