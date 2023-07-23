43 madenci yaşamını yitirmişti: MHP’li isim sanığın avukatlığını üstlendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait müessesede 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan 14 Ekim 2022 tarihli faciaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

Yeni duruşma öncesinde facianın olduğu dönem işletme müdürlüğünü yapan tutuklu sanık Selçuk Ekmekçi'nin avukatlığını MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Rahmi Ertürk'ün aldığı ortaya çıktı. Ekmekçi, davasını Ertürk'ün takip edeceğini vekaletname ile mahkemeye bildirdi.

'Vicdanım bu konuda rahattır'

Ekmekçi, her bir madenci için “olası kast ile adam öldürme” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ekmekçi ilk duruşmada ölen madencileri sorumlu tutarak, “Olaydan 20 gün önce kartiyeye gittiğimde barutçunun üzerinde gaz ölçüm cihazı yoktu, yazılı tutanak tuttum. Bu zincirlemede bir halka görevini yapmazsa kaza kaçınılmazdır. Ben denetim görevimi yerine getirdim. Vicdanım bu konuda rahattır” demişti. (ANKA)