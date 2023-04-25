Yeşil Sol Parti'den seçim bürosuna silahlı saldırı iddiasına ilişkin açıklama

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilmişti.

Amida Haber’e konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, Yeşil Sol Parti’nin Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde bulunan Kadın Seçim bürosuna silahlı saldırı yapıldığını söylemiş, saldırı anında seçim bürosunda kimsenin olmadığını dile getiren Atasoy, “Saldırı içerde kimse yokken yapıldı. Direkt seçim büromuz hedef alındı. Şu an avukat arkadaşlarımız olay yerinde polisle birlikte inceleme yapıyorlar. Bu saldırı ile kaos ve korku yaratmak istiyorlar. Eski senaryoları tekrarlatmak istiyorlar. Bireysel bir olay değil. Organize bir olay” ifadelerini kullanmıştı.

Yeşil Sol Parti'den açıklama: Saldırı büromuza yönelik değil

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yeşil Sol Parti, Yenişehir Şehitlik semtinde partilerinin seçim bürosuna dönük herhangi bir saldırının yaşanmadığını açıkladı.

Yeşil Sol Parti, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Şehitlik semtinde bulunan kadın seçim irtibat bürosuna saldırı düzenlendiği iddiasına dair açıklama yaptı. Yeşil Sol Parti adayları ve HDP İl Örgütü yöneticileri, iddia üzerine büroya giderek, incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Emin Aktar, şunları söyledi:

“Emniyet incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü de buraya geldi. Kamera görüntülerinden de yaptığımız incelemelerde; saldırının büromuza yapılmadığı, adli bir vakanın gerçekleştiği, ateş eden şahsın başka bir nedenle büromuzun dışında ateş ettiği, bu konuda sosyal medyada ve basında yer alan haberlerin gerçek olmadığını paylaşmak istiyoruz” dedi.