TKP Diyarbakır Milletvekili adayından kayyuma tepki: Seçim öncesi ne bu acele?

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisine atanan meclis üyelerinin, 11 Ocak 2023 tarihinde aldıkları kararla, Kayapınar Mahallesi’nde 5 parselden oluşan toplam 98 dönüm araziyi satışa çıkardığını belirtildi. Satışa çıkarılan araziler arasında kent ormanından da arazilerin yer aldığı belirtilirken kayyum belediyesinin seçimlerden hemen önce belediyeye ait taşınmazların ve arazilerin hızlıca satışa çıkarmasına TKP Diyarbakır Milletvekili adayı Zülküf Hatunoğlu tarafından tepki gösterdi.

Hatunoğlu soL Haber'e yaptığı açıklamada: "Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis kararınca imarlı alanların da olduğu ve halka ait olan bir çok parsellik alanı satışa çıkarıyor.

Seçimler yaklaşırken açıklama yapmadan, gerekçe gösterilmeden yapılan peş peşe satışlarla giderayak kâr elde etmeye çalışıyorlar.

AKP döneminde zirve yapan özelleştirme halkın, memleketin çıkarı gözetilmeksizin yapılıyor. Bu satışların da halkın yararına olmayacağını biliyoruz.

Kâr odaklı hareket edilip, her fırsatta memleketi satmaya çalışan bu talancı sistemin bir an önce son bulması gerekiyor.

İhtiyacımız olan devletçi ekonomi ve toplumcu politikaları izleyen bir ülkedir. TKP böyle bir ülke kurma iradesine sahiptir." dedi.

Kayyum belediyesi icraatlarının kentteki emekçiler tarafından tepkiyle karşılandığı örneklerin biriktiğini ve emekçilerin sabırlarının tükendiğini belirten TKP Milletvekili Zülküf Hatunoğlu, emekçilerin haklarını gasp eden uygulamalara karşı emekçilerin birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.