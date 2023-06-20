Yeşil Sol Parti'den iktidara asgari ücret tepkisi

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, partisinin ilk grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret hakkında konuşan Uçar, "Yoksulluk can yakmaya ve can almaya devam ediyor. Asgari ücret bugün 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücretin bu şekilde belirlendiği ülkede yoksulluk sınırı 33 bin lira. İktidara sesleniyoruz, bununla siz geçinin bakalım nasıl geçineceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması Yücel Baysali ile polis memuru E.K. tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül'ü de gündemine alan Uçar, "Sizin belediyeden anladığınız şey, sokak ortası yolsuzluk ve hırsızlıklarınızı yazan gazetecileri, polisler eşliğinde dövdürmek ve tehdit etmektir. Bu vesileyle gazeteci Sinan Aygül’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, davanın takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: