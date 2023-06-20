Asgari ücret patronları memnun etti: 'İşçi yoksullaşmaya devam edecek'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, asgari ücretin belirlenmesinin ardından açıklama yaptı.

Savaş, "Patronlar fiyatları artırırken işçilik maliyetleri düşecek. İşçi yoksullaşmaya patron zenginleşmeye devam edecek" dedi.

Savaş sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Dolar bazında 500’ün altında olmalı diyorlardı, oldu. İşçi başına 400 lira teşvik sürmeli diyorlardı, 500’e çıktı. Diğer teşvikler devam ediyor. Ne dedilerse o oldu. Yeni asgari ücretten patronlar fazlasıyla memnun oldu.

Geçen sene artış yüzde 30 idi şimdi 34 oldu dedi. Bu kez rakam bile telaffuz etmeden süreci 'kazasız-belasız kapatmış' oldu. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın takdirini kazandı. Bu yaştan sonra daha ne isteyecekti? Yeni asgari ücretten en az patronlar kadar TÜRK-İŞ başkanı memnun oldu.

İlk kez başkanlık ettiği asgari ücret tespit sürecinde Erdoğan yerine açıklamayı kendi yapabildi. Böylece 'Bakan' olduğunu hissetmiş oldu. Yeni asgari ücretten yeni Çalışma Bakanı ziyadesiyle memnun oldu.

11 bin 402 lirayla patronlar, dolar bazında Avrupa’nın en düşük asgari ücret düzeyine sahip oldu. Üstelik kur artarken ücretler ocak ayına kadar sabit. Patronlar fiyatları artırırken işçilik maliyetleri düşecek. İşçi yoksullaşmaya patron zenginleşmeye devam edecek.

Asgari ücretten memnun patronlar adına son bir mesajı 'şimdi sırada çalışma yaşamının diğer sorunları var' diyen TİSK başkanı verdi. Bu 'diğer sorunları' ise geçmişte pek çok kez hatırlatmıştı: Kıdem tazminatı yükünden kurtulmak, esnek çalışmayı yaygınlaştırmak.

Asgari ücret gündemini 'ekonominin rasyonel zemine dönüşü' gösterisinin bir parçası olarak okuyun. Sonucu bölüşümün çarpıklaşması, yoksullaşma ve elde kalan haklara saldırı hazırlığı. Bizim de gündemimiz bu saldırıya karşı işçi sınıfının örgütlü bir güç haline gelmesi."