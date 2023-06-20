Yeni asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaparak asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını duyurdu.

Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek."

Türk-İş Başkanı: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Türk-İş Başkanı Atalay da açıklamasında şunları söyledi: "Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

'İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz'

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız" diye konuştu.

Açlık sınırı 10 bin lirayı aşmıştı

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu 15 Haziran'da yayımladı.

BİSAM'ın Mayıs raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 10 bin 72 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira olarak belirlenmişti.