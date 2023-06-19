Asgari ücret toplantısının ardından: 'Yaptıkları tam bir alçaklık'

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin değerlendirmede bulunan Savaş, "Ağız birliği edilen bu ara zam lafı, beklenti düşürmek için uyduruldu. Yaptıkları tam bir alçaklık" ifadelerini kullandı.

Savaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

'Yapılan tam anlamıyla bir manipülasyon'

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yaptı. Süreç bir kez daha işçilerin talepleri gündeme gelmeden, kapılar ardında ve patronların belirleyiciliğinde ilerliyor. Yine skandal açıklamalara tanıklık ediyoruz. Yakından bakalım:

Toplantı sonrası Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar 'Bu bir ‘ara zam’dır' dedi ve Ocak ayında zaten yeni bir çalışma yapılacağını söyledi! 'Çok bir şey beklemeyin' demeye getiriyor. Ağız birliği edilen bu ara zam lafı, beklenti düşürmek için uyduruldu. Yaptıkları tam bir alçaklık!

Oysa uzun yıllar asgari ücret yılda iki kez belirlendi. Sendikalar toplu iş sözleşmelerinde çoğunlukla yılda iki kez zam alır. Bunların hiçbirine bugüne kadar 'ara zam' denmedi. Bunu komisyondaki Türk-iş temsilcisi bilmiyor mu? Yapılan tam anlamıyla bir manüplasyon.

'İşçilerden neyi gizliyorsunuz?'

Toplantıya iki bakanlık ve TÜİK üç ayrı rapor sunmuş. Bu raporlarda neler yazıyor? Komisyon tutanakları neden açıklanmıyor? İlk toplantıdan sonra Türk-İş ve TİSK temsilcileri bakanla baş başa görüşme yapmıştı. Baş başa ne konuştunuz? İşçilerden neyi gizliyorsunuz?

Bir yandan da 500 dolar tartışması sürüyor. TİSK başkanı Özgür Burak Akkol 'Burası Türkiye Cumhuriyeti, dolar değil TL konuşacağız' demiş. Çünkü temsil ettiği şirketler milyonlarca dolar döviz kârı elde ederken ve kur her yükseldiğinde işçilik maliyetleri dibe inerken çok mutlular.

'İşçilere düşecek kırıntılardan fazlası değil'

Halk ağır bir yoksullaşma kriziyle karşı karşıya. Ücretler, barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlara yetmiyor. Oysa en zengin yüzde 1, tüm zenginliğin yarısından fazlasına sahip. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gündemi ise belli ki işçilere düşecek kırıntılardan fazlası değil.

Tekrar hatırlatalım. Konu, insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlarıdır ve bunlar birer 'hak olmaktan' çıkarılmıştır. Yaşam için temel ihtiyaçlar ücretsiz olmalıdır. Ücret bunlardan sonrasıdır ve o da herkesin emeğine göredir. Asgarisi olmaz.

'Günün güzel haberi de bu olsun'

TKP az önce, ABD’den getirilen bir işbirlikçinin başkan atandığı Merkez Bankası'nda eylem yaptı. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu da toplanmıştı. Ne diyelim, işçi sınıfına kırıntıları reva görenlere karşı günün güzel haberi de bu olsun."