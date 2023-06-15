BİSAM: Açlık sınırı 10 bin lirayı aştı

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Mayıs raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 10 bin 72 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira olarak belirlendi.

Günlük harcama gereksinimi 335 lira

BİSAM araştırmasına göre, Mayıs'ta günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 114 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 72 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 61 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 23,4 lirayı buldu. Katı yağ ve sıvı yağ içinse 19 liralık masraf yapılması gerektiği belirtildi. Araştırmaya göre, yumurta için 7,31 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 9,33 lira harcama yapılması gerekti.

BİSAM'ın son raporu, Nisan'da açlık sınırının 9 bin 814 lira, yoksulluk sınırınınsa 33 bin 948 lira olduğuna işaret ediyordu.

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, İstanbul Halk Ekmek, zincir market fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda belirlediğini belirtiyor. BİSAM Beslenme Kalıbı'nın ise Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye'ye Özgü Beslenme Kalıbı'ndan yola çıkılarak hazırlandığı ifade ediliyor.

TÜİK, Mayıs ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 39,59 olduğunu açıklamıştı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yüzde 109 olduğunu belirtmişti.