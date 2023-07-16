Yeşil Sol Parti için yeni isim arayışı: 'Üç harflilere dönelim'

HDP, Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti ile girdi. Dava sonuçlanana kadar da milletvekillerinin bu parti çatısı altında Meclis çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Ancak eylül ayında kongreye hazırlanan Yeşil Sol Parti’de yönetimin yanı sıra tüzükte de değişiklik gündemde. HDP fikriyatını yansıtan tüzük maddelerinin bir kısmının Yeşil Sol Parti tüzüğüne aktarılması bekleniyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre kongrede isim değişikliği de gündemde olacak gibi görünüyor. HDP ve öncülü siyasi partilerin isimlerinde geçen “halk”, “demokrasi” ya da “barış” kavramlarından birinin yeni parti isminde yer alabileceği konuşuluyor.

'Üç harflilere dönelim'

Edinilen bilgiye göre kongre öncesi il toplantılarında tabandan da isim değişikliği yapılması yönünde talepler gelmeye başladı. "Yeşil Sol Parti" isminin uzunluğu nedeniyle çalışmalarda zorluklara neden olduğunu söyleyenler, "BDP" ya da "HDP"de olduğu gibi harf olarak kolay kısaltılabilecek isim bulunmasını isteyerek, “Üç harflilere dönelim" çağrısı yapıyor.