HDP'de büyükşehirlerde aday çıkarma eğilimi güçlendi, Yeşil Sol isim değiştirecek

HDP'nin seçim sonuçlarını başarısızlık olarak tanımlaması sonrası kurultay süreci başlıyor.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Yeşil Sol listelerinden Meclis’e giren Emek Partisi’nden iki ismin partilerine dönmesi, Sancar ile Buldan’ın da HDP’de olması nedeniyle Yeşil Sol’un 57 milletvekili bulunuyor. Kapatma davası nedeniyle Meclis başta olmak üzere yeni mücadele alanının Yeşil Sol olduğu vurgulanırken HDP ile birlikte Yeşil Sol’un da kurultaya gitmesi olası görülüyor. Kurultayda ise isim değişikliği de masada. “Kürtlerin daha kolay benimseyebileceği ve bağ kurabileceği” bir isme yönelinmesi yönünde eğilim bulunuyor.

2024’teki yerel seçimler de partide şimdiden tartışılmaya başlandı. HDP’nin 2019’da aday çıkarmadığı ve böylece büyükşehirleri muhalefetin kazandığına işaret edilirken Cumhurbaşkanlığı seçiminin de aday çıkarılmadığı, bu durumun partiye yönelik sert eleştirilere neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle 2024’teki yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerde aday çıkarma eğilimi parti içinde de güçlendi.