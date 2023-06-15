İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan ne talep etti?

Seçimlerin hemen ardından CHP’de değişim talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu’nun partide genel başkanlığı da kapsayacak kapsamlı bir değişiklik istediği biliniyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı.

İmamoğlu’nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, “Sürece birlikte bakarız” yanıtı verdiği öğrenildi.

İkili arasındaki görüş ayrılığının temelinde Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun bir dönem daha görevine devam etmesi talebi gösteriliyor.

İmamoğlu cephesi neler talep ediyor?

İmamoğlu cephesinde iktidarın bütün dezavantajlarına karşın, seçimin kaybedilmesinin nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görülüyor ve genel başkanlığa devam etmesi halinde yerel seçimlerden de hüsranla çıkılacağı düşünülüyor.

“Siyasi yasak” gerekçesiyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının engellediği, şimdi de aynı gerekçeyle genel başkanlığının engellenmeye çalışıldığı savunuluyor.

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun bir dönem daha belediye başkanlığını sürdürmesini istemesini de “İBB’ye aday ol diyenler, şunu gözden kaçırıyor. Şubat ayında siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu aday olamıyor. İBB’yi bırakma diyenler, dava süreçlerini halledeceklerinin garantisini verebiliyorlar mı?” sözleriyle eleştiriyorlar.

"İstersek imza toplarız ama amaç üzüm yemek"

BBC Türkçe'ye konuşan İmamoğlu’na yakın kaynaklara göre amaç “bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek”:

“Eğer istenirse, İmamoğlu’nun hızla olağanüstü kurultay için imza toplama altyapısı var. Ama buna girmeyeceğiz. Bu partiyi dağıtarak bir yere varamayız, amaç partiyi birleştirerek büyütmek.

"Biz kazanabileceğmiz seçimi kaybettik. Şimdi de İmamoğlu belediyesine baksın deniliyor. İmamoğlu belediyesine baktıkça memleket kaybediyor. Tamam İmamoğlu belediyesine baksın, ama ara formüller de bulunabilir.

"İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan başka aday olacak isim yok mu, çıksın bir başkası genel başkan olsun. CHP’de bir yeniden yapılanma olacaksa, bu büyütmeye yönelik bir hamle olsun isteriz.”