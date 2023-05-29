Yeşil Sol Parti, HDP, HDK, DTK ve DBP seçim değerlendirmesi için toplanacak

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları ve Eş Sözcüleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere yarın HDP Genel Merkezi’nde toplanacak.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yarın, saat 10.00’da yapılacak toplantının ardından bir basın açıklaması yapılması, Eş Genel Başkanlar ve Eş Sözcüler düzeyinde yapılan toplantıların ise ilerleyen günlerde seri halinde devam etmesi bekleniyor.