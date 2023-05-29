Erdoğan, Demirtaş'ı hedef almıştı: HDP'den açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici sonuçların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'balkon konuşması' gerçekleştirmişti. Erdoğan, konuşmasında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef almıştı.

Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo'dur. Adaletin egemen olduğu Türkiye'de, sen 51 kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'den açıklama

Erdoğan'ın Demirtaş'ı hedef alan sözlerinin ardından HDP'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

HDP tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş’ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz.”