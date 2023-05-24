Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Akın: Muhalefet biraz kimden ne kadar oy aldığını bilmeli

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın "Son zamanlarda ırkçı, milliyetçi söylemin etkisi altında kalarak hareket eden muhalefet biraz kimden ne kadar oy aldığını bilmeli ve ona göre tutum almalı. Halkımızın isteğini kaçırabilecek, sandığa gitme isteğini kaldıracak tutum ve yaklaşımlardan uzak durmalıdır" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İzmir İl Örgütü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'inci turuna yönelik tutumunu açıklamak amacıyla Bayraklı'da kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Serhat Eren, HDP ve Yeşil Sol Parti il yöneticileri katıldı.

'Daha çok şoven, ırkçı bir meclis oluşturuldu'

İlk olarak konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, ilk turda yaşanan yetersizliklere değinerek, seçimlerin ikinci turunda daha geniş bir kampanya ile seçim çalışması yürüteceklerini belirtti. Yeşil Sol Parti’nin 14 Mayıs’ta tarihsel bir rol üstlendiğini kaydeden Akın, “Bizim pozisyonumuza karşı ırkçı, şoven saldırgan bir siyasetle karşılaştık. Çok adaletsiz bir seçim atmosferinde çalışma yaptık. Halkımıza ulaşma konusunda araçlarımız yeterli gelmedi, ama tüm bu mazeretlerimizi gerekçelendirmek istemiyoruz. Seçimlerde ortaya koyduğumuz iki temel hedefimiz vardı; birincisi saray rejiminin ortaya koyduğu otoriter rejimi değiştirmek, ikincisi de mecliste sesimizi yükseltmek. Birincisi için Saray rejimini durdurduğumuz düşünüyoruz ancak meclis çoğunluğuna baktığımızda daha çok şoven, ırkçı bir meclis oluşturulmuş oldu” diye belirtti.

Sandık çağrısı

“Biz bir şeyi yarım bıraktık” diyen Akın, fakat saray rejiminin her türlü hilesine, yalanına ve kurduğu en kötü ittifak ilişkisine rağmen başaramadığını vurguladı. Erdoğan’ın hala başaramayacağının paniği içerisinde ittifakını büyütmeye çalıştığını söyleyen Akın, “Öngörümüz ise saray rejiminin sınırı ancak bu kadardır, eğer muhalefet doğru bir siyaset hattı geliştirirse 9 milyona yakın seçmenin de oy kullanmadığını da bildiğimizden dolayı ikinci turda bu mesele çözülebilir. Geçersiz oylardan dolayı bu durum değişebilir aynı zamanda 28 Mayıs bir avantaj. O nedenle yurttaşlarımızın moral bozukluğuna kapılmadan sandığa gitme isteği kırılmadan devam etmesini istiyoruz. Faşizmi durdurmak istiyorsak mutlaka sandıklara gidin” dedi.

Muhalefete eleştiri

Muhalefete de seslenen Akın, şunları söyledi: “Son zamanlarda ırkçı, milliyetçi söylemin etkisi altında kalarak hareket eden muhalefet biraz kimden ne kadar oy aldığını bilmeli ve ona göre tutum almalı. Halkımızın isteğini kaçırabilecek, sandığa gitme isteğini kaldıracak tutum ve yaklaşımlardan uzak durmalıdır. Ciddi bir şekilde Türkiye’nin değişimini isteyen herkesin bu sandıkta sorumluluk almasını oy kullanmaya gitmesini, sandıklara sahip çıkmasını ve 28 Mayıs’ta bu Saray rejimini bu otoriter rejimi değiştirmek için güç birliği içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Buradayız birlikte başaracağız.”