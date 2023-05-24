HDP ve Yeşil Sol’dan Özdağ’ın protokolü sonrası durum değerlendirmesi

HDP ve Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokoldeki kayyum maddesi üzerine durum değerlendirmesi yapmaya karar verdi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre protokoldeki “Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir” ifadesini ve bu ifadenin yaratacağı sonuçları değerlendirecek olan HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Yeşil Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.