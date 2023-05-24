Ümit Özdağ ikinci tur kararını açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin sonucunu ortak açıklamayla duyurdu.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin daha sağlıklı bir yol yürümesi için her partiye sorumluluk düşüyor. Oturduk konuştuk, güzel sonuçlar elde edildi.

Ümit Özdağ: Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon kaçağın gönderilmesi. Bizden destek isteyen AKP'nin teklifi sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu, Kemal Bey ise çok net bir şekilde bu politikayı izleyeceğini söyledi. Kendisiyle bir yıl içinde olması konusunda fikir birliğine vardık. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Ülkenizin göçmenistan olmamasını istiyorsanız Kılıçdaroğlu'nu destekleyin.