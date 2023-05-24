KONDA’dan 'anket' açıklaması

KONDA Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala yayımladığı anketine ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,3, Erdoğan'ın ise yüzde 43,7 olarak gösterildiği anket seçimin ardından tartışma konusu olmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz saha çalışmamızın bulgularında araştırma hata payının ötesinde sapma oluştu. Bunun sebebini tüm yöntemlerimizi gözden geçirerek anlamaya çalışıyoruz. Ancak şu aşamada kullanılan örneklemin ideal ortamda seçim sonucunu verecek nitelikte olduğunu tespit ettik. Aşağıda kıyas tablosunu görebilirsiniz.





* 6-7 Mayıs hafta sonu gerçekleştirilen saha çalışmasında gidilen 194 mahalle/köydeki resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı.

"Başka hangi etkilerin bu farkı yarattığını incelemeye devam ediyoruz. Araştırma sürecindeki farklı sebeplerin yanı sıra önemli siyasi gelişmelerin dar bir zamanda peşi sıra gerçekleşmiş olmasının etkisi de değerlendirilecektir. Bu çalışmanın sonuçlarını bir rapor haline getirip sizlerle paylaşacağız.