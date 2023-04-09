Yeşil Sol Parti aday listesi YSK'ye teslim edildi

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur” dedi.

HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK’ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:

“Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur.”

Aday gösterilen bazı isimler

HDP’nin Seçim İşleri Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, Ankara 1’inci bölge birinci sıradan aday gösterildi.

Listede, birçok isim iki dönem kuralına takıldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç, iki dönem milletvekilliği yapmalarına rağmen kural esnetildi. Pervin Buldan, Van birinci sıradan aday olurken Mithat Sancar ise Şanlıurfa birinci sıradan aday gösterildi.

Daha önce Muş Milletvekili olarak Meclis’e giren ve Grup Başkanvekilliği yapan Meral Danış Beştaş, Erzurum’da birinci sıradan; İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren ve Grup Başkanvekilliği yapan Saruhan Oluç ise Antalya birinci sıradan aday oldu.

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki; yine Batman’dan aday gösterildi.

24 ve 25’inci Dönem Milletvekilliği yapan senarist, yazar Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Birinci Bölge birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan önceki dönem milletvekillerinden ve Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyım atanan Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık da Yeşil Sol Parti Ağrı birinci sıra milletvekili adayı oldu. Halk sağlığı uzmanı, bilim insanı, akademisyen Onur Hamzaoğlu, İstanbul İkinci Bölge dördüncü sıradan aday gösterildi.

Daha önce HDP Eş Genel Başkanlığı yapan Sezai Temelli, bir dönem aranın ardından yeniden aday oldu. Temelli, Muş birinci sıradan aday gösterildi. Gazeteci Cengiz Çandır Diyarbakır’da üçüncü sıradan listede yer aldı. (ANKA)