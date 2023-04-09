Aday listeleri belli oluyor: HDP'li vekillerin büyük bölümü Yeşil Sol Parti listesinde yok

Türkiye 14 Mayıs'ta meclis ve cumhurbaşkanı seçimine gidecek. Milletvekili listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı'yla Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili aday listelerindeki çalışmalarda sona gelindi. HDP kaynaklarına göre gazeteci Ayşegül Doğan ve avukat Nevroz Uysal partinin Şırnak adayları oldu. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli isse bu seçim döneminde Antalya adayı olarak listede yer alıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar; Van’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın’sa İzmir’den aday gösterilecek.

HDP'li eski vekiller de aday oluyor

HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday olacak.

Ankara birinci bölgede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, aday listelerinde yer alacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut milletvekillerinin büyük bölümü ise bu dönem listelerde yer almayacak.

Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Zeynel Özen ve Züleyha Gülüm adaylar arasında yer almıyor.