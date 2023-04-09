CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı

Ana muhalefet partisi CHP'de son çalışmalar, gece saatlerinde yaşanan hareketliliğin ardından bu sabah saat 07.00'de başladı.
2015'te Sur ilçesinde öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde görev yapan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "camide bira içtiler" iddiasını "Din adamıyım, yalan söyleyemem" diyerek reddeden müezzin Fuat Yıldırım İstanbul'dan aday gösterildi.
Sarıgül Erzincan'dan aday gösterildi
CHP'nin listelerinde DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye de belli kontenjanlarda yer açıldı. Bunlara ek olarak İstanbul'da yarışa dahil olanlar arasında İYİP kurucuları Ahmet Ersagun, Berna Sukas ve Onur Aydın'ın da yer alması dikkati çekti.
Listelerde göze çarpan bir diğer isim de, çoğunda CHP mensubu olarak 15 yıl Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan ancak daha sonra partiden ayrılarak TDP'yi kuran Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül, Erzincan'dan aday gösterildi.
İstanbul 2. Bölge’de birinci sıradaki adayı Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan oldu. Tan, 2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin ABD Büyükelçisi olarak görev yaptı. Tan, merkeze çekildikten sonra emekli oldu.
Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgilere göre şu ana dek kesinleşen isimler şöyle:
ANKARA
1- Gamze Taşçıer
2- Deniz Demir
3- Okan Konuralp
4- Sadullah Ergin (DEVA)
5- Aliye Timisi
6- Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7- Deniz Çakır
8- Kemal Akkurt
9- Aysun Palalı Köktaş
10- Elif Topyaka
11- Hüseyin Can Güner
12- Aycan Günday Koçtürk
13- Armağan Erdoğan
Ana muhalefet partisinin, Ankara 1. bölgede DEVA ve Gelecek Partisi'ne birer kontenjan ayırdığı görüldü.
ANKARA-2
1- Murat Emir
2- İdris Şahin (DEVA)
3- Semra Dinçer
4- İrem Yaman (İYİ Parti)
5- Orkun Kamber
6- Ali Rıza Erbay
7- Erdal Kiziroğlu
8- Özkan Aktan
9- Funda Cengiz
10- Erol Tosun
11- Nursel Öcal
ANKARA-3
1- Tekin Bingöl
2- Umut Akdoğan
3- Mesut Doğan Saadet Partisi
4- Aylin Yaman
5- Ahmet Ersen Özsoıy
6- Mehmet Akyürek
7- Mehtap Yücel
8- Mehmet Yula
9- Zeynep Esra Özdemir
10- Ömer Yılmaz
İSTANBUL
1- Oğuz Kaan Salıcı
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Fethi Açıkel
4- Gökhan Günaydın
5- Birol Aydın (Saadet)
6- Ahmet Ersagun Yücel
7- Elif Esen (DEVA)
8- Hasan Karal (DEVA)
9- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10- Selim Temurci (Gelecek Partisi)
11- Ali Gökçek
12- Suat Özçağdaş
13- Doğan Çakmak
14- Özcan Baripoğlu
15- Sevgi Kılıç
16- Olgun Çelik
17- Kenan Otlu
18- Efendi Argunşah
19- Murat Kantekin
20- Aysemin Gülmez
CHP'nin listesinde bu bölgede DEVA'ya 2, Gelecek ve Demokrat Partilerine birer vekillik ayrıldı.
İSTANBUL-2
1- Namık Tan
2- Yunus Emre
3- Gökan Zeybek
4- Enis Berberoğlu
5- Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6- Yüksel Mansur Kılıç
7- İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8- Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9- Berna Sukas
10- Fuat Yıldırım
11- Onur Aydın
12- Işık Öğütçü
13- Soner Özimer
14- Mehmet Ali Yüksel
15- Şaban Karaaslan
16- Elmas Arus
İSTANBUL-3
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Türkan Elçi
4- İlhan Kesici
5- Zeynel Emre
6- Medeni Yılmaz (DEVA)
7- Bülent Kaya (Saadet)
8- Doğan Demir (Gelecek)
9- Özgür Karabat
10- Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11- Turan Taşkın Özer
12- Doruk Bulut
13- Oğuz Kemal Yakar
14- Turgay Özcan
15- Utku Caner Çaykara
16- Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
Bu listede CHP İttifak ortakları olan DEVA ve Gelecek Partilerine ikişer sıra milletvekilliği ayırdı.
İZMİR
1- Ahmet Taşkın
2- Tuncay Özkan
3- Sevda Erdan Kılıç
4- Murat Bakan
5- Ednan Arslan
6- Seda Kaya (DEVA)
7- Haydar Altıntaş (DEMOKRAT PARTI)
8- Devrim Barış Çelik
9- Sefer İpekli
10- Güldem Atabay
11- Bahbal Aras
12- Fulya Akçay
13- Mehmet Şahin Fırat
14- Birgül Değirmenci
İZMİR-2
1- Gökçe Gökçen
2- Rıfat Nalbantoğlu
3- Rahmi Aşkın Türeli
4- Mahir Polat
5- Salih Uzun (Demokrat)
6- Deniz Yücel
7- Mustafa Bilici
8- Hüseyin Sezer
9- Esin Doğan Metin
10- Altan İnanç
11- Emine Helin İnan Kınay
12- Ayten Gülsever
13- Nurşen Balcı
14- Burak Kotan