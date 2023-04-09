CHP'de liste gerilimi: 'Salıcı ve İmamoğlu'nun ekibi aday gösterilmedi, Salıcı toplantıyı terk etti'

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Milletvekili listelerinin görüşüldüğü seçici kurul toplantısında gerginlik yaşandığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin listelerde yer almadığı ve bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği belirtiliyor.

CNNTürk muhabiri Melike Görür, “CHP’de çok uzun bir gece yaşandı. Dün saat 19:00’da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı bugün sabah saat 07:00’ye kadar ertelendi. Öncesinde merkez yönetim kurulu toplandı sonrasında parti meclisi bir araya geldi. Listeler bugün teslim edilecek ancak CHP son şeklini vermiş değil” aktarımında bulundu.

'Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği belirtiliyor'

Görür şu ifadeleri kullandı:

“Dün oldukça uzun bir gece oldu. İki konu var aslında. Millet İttifakı ile girileceği için ilk olarak Demokrat, Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri, CHP’nin listelerinde girecekler. Bu nedenle birçok isme yer kalmayacağı iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu’nun da birçok ismi listeye almadığı belirtiliyor. 40 kontenjanın partilere ayrılacağı belirtiliyor. Parti eclisi toplantısında son şekil verilecek. CHP Ve İYİ Parti'nin 11 ilde fermuar yönteminde anlaştıkları belirtiliyordu. 11 ilin sayısı daha da arttı, 16 sayısında karar kılındı. Dün parti meclisine geçilememesinin bir nedeni de seçici kurul toplantısının yapılmasıydı, oldukça uzun sürdü. Bu toplantıda sürekli gerginlik çıktığı belirtiliyor.

Aktif siyaset yapan ve MYK'da olan pek çok milletvekilinin listede olmayacağı belirtiliyor. Muğla'da CHP'li isimlerin olmayacağı söyleniyor. Mersin'de sadece Ali Mahir Başarır'ın olduğu bölgede listeye girilecek.

Bu kapsamda da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin listelerde yer almadığı ve bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği belirtiliyor. Kontenjanlarda sürekli sayı değişti. DEVA Partisi’nin birçok isteği olduğu belirtiliyordu. Partiler arası temaslar da vardı.”