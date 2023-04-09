'Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal AKP listelerinden aday olacak'

AKP yandaşı Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AKP listelerinden milletvekili adayı olacağı iddiasının konuşulduğunu belirtti.

Barlas, "Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı. Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Zaten Aslı Baykal da CHP'den istifa ederken milliliğe vurgu yaparak 'CHP gayri milli bir pozisyona geldi' demişti. Seçim yaklaştıkça, adaylar ve listeler şekillendikçe bu seçimin 'yerliler' ile 'küreselciler' arasında olacağı da iyice ortaya çıkıyor. Bu sebeple küresel çetenin terör örgütleri olan PKK ile FETÖ'cülerin Altılı Masa'ya verdikleri desteğin götürüsü, getirisinden fazla oluyor Türkiye'de seçmen her seçimde en doğru karar vermiştir, bu seçimde de öyle olacaktır" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti.