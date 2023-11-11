Yerlikaya 'mağduriyettir' demişti: Cumartesi Anneleri yıllar sonra ilk kez Galatasaray Meydanı’nda

HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 700'ncü haftadan bu yana Galatasaray meydanındaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbedilerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru sordu.

Yerlikaya, Ayan'ın sorusuna: "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık" sözleriyle yanıt vermişti.

Yıllar sonra meydandalar

Cumartesi Anneleri 972'nci haftalarında yıllar sonra ilk kez Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptı.

Cumartesi Anneleri gözaltında zorla kaybettirilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle başlattıkları eylemlerinin 972’ncisini gerçekleştirdi.

Ellerinde karanfiller ve kayıp yakınlarının fotoğrafı olan Cumartesi Anneleri meydana geldi. 32 haftadır polis engeli ve gözaltılarla karşılaşan Cumartesi Anneleri 5 yıl sonra ilk kez Galatasaray Meydanı’na karanfil bıraktı ve açıklama yaptı.

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmedi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 5 yıldır polis tarafından engellenen ve gözaltına alınan kayıp yakınlarına bu defa polis müdahale etmedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor da Bakan Yerlikaya'nın Cumartesi Anneleriyle ilgili açıklamasının olumlu olduğunu belirterek AYM kararlarına uyulması çağrısı yapmıştı.

Yargı kararına rağmen müdahale sürüyordu

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı. Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan ve geçtiğimiz günlerde AYM'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararında karşı oy kullanan Muhterem İnce oldu.