Yerlikaya'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması: 'Yaşadıkları mağduriyettir'

HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 700'ncü haftadan bu yana Galatasaray meydanındaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbedilerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru sordu.

Dilan Kunt Ayan, polislerin bakanlıktan aldığı güçle Cumartesi Anneleri'ne ve kayıp yakınlarına müdahalede bulunduklarını söylerken, annelerin ve kayıp yakınlarının kelepçelenerek gözaltına alınması ile ilgili fotoğrafları Yerlikaya'ya gösterdi.

'Bu hafta gözaltı yapmadık'

Yerlikaya, Ayan'ın sorusuna: "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık" sözleriyle yanır verdi.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımıştı. AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.