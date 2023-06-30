Yerel seçim hesapları başladı: Yeni parti ve ittifaklar gelebilir

Millet İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlere nasıl bir kompozisyonla gideceği merak edilirken, yeni ittifak ve parti senaryoları gündeme geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İYİP'ten istifa edenler, yeni bir parti kurulup kurulamayacağı yönünde yoklama sürecine başladı. Bu kapsamda İYİP kontenjanından büyükşehir belediyelerinde görev alan bazı kadrolara da teklif götürüldü.

Seçimlerin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıcak temaslar dikkat çekmişti. Özdağ, seçim sonrası yenilginin ardından Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu. Akşener’in partisinin kurultayında bu temaslara yönelik kızgınlığı nedeniyle sert mesajlar verdiği de iddia edildi. Bazı İYİP kurmayları, bu temasların yeni bir ittifaka evrilebileceğini savundu. Zafer Partisi’nden bazı isimler de bu düşünceyi destekledi.