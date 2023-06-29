Kılıçdaroğlu: CHP’de genel başkan da değişebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarlarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partideki söylem değişikliğini, seçimin ardından yaşanan değişim tartışmalarını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel bir genel başkanlık adaylığı durumunu değerlendirdi.

Kılıçdaorğlu'na sorulan sorulardan bazıları ve verdiği yanıtlar şu şekilde:

Partinizde bir değişim talebi olduğu aşikar. Siz de ‘Asla değişimin önünde duran olmam’ demiştiniz. Acaba sizin kafanızdaki değişim, bir genel başkan değişimini de kapsıyor mu?

Hangi konuda olursa olsun; “değişim” dediğimiz olgunun tek boyutu olmaz. Tek boyut üzerinden değerlendirilen, tartışılan “değişim” olgusu, “değişim” olmaz. CHP’de genel başkan da değişebilir; değişmiştir de… Genel başkanların, değişime karşı olması da kabul edilemez; haliyle genel başkan olarak değişime karşı değilim. Öncelikle yanıtlanması gereken soru şu: “Hangi değişim?” Değişimler ileriye dönük olmalı. İleriye doğru her değişim, öncelikle demokrasinin güçlenmesine yol açar.

Başta İstanbul olmak üzere muhalefetin birçok büyükşehri kazanmasının ancak Kürt oylarıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Böyle bir gerçek ortadayken ve HDP’nin bu defa kendi adaylarıyla yarışacağı aşağı yukarı belli olmuşken Mart ayındaki yerel seçimlerde HDP’ye karşı politikanız ne olacak?

Yerel seçimlerin milletvekili seçimlerinden ayrı dinamikleri var. Bu seçimlerde aday çok önemli. Halkın beğendiği, güven verdiği adaya farklı partilerden yurttaşlar da oy vermektedir. Yeşil Sol Parti demokrasiye inanmış, saygı duyduğumuz bir parti. Biz, çıkaracağımız ve yeniden aday göstereceğimiz adaylarla, toplumun tüm kesimlerinin, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun herkesin oyuna talip olacağız. 31 Mart 2019 seçimlerinde izlediğimiz politika buydu. Geldiğimiz nokta itibariyle, kazandığı tarih itibariyle seçmen memnuniyetini kaybeden neredeyse tek bir belediye başkanımız yok. Tüm belediye başkanlarımız kazandıklarından çok daha yüksek bir oranla seçmenin desteğini almış durumda.

CHP’nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz? Emekliliğinize dair ne tür planlar yapıyorsunuz?

CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye Genel Başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok…