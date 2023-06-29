Aytunç Erkin: CHP'de sürpriz görüşmeler olabilir

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, "değişim" tartışmalarının devam ettiği CHP ile ilgili kulis bilgisi aktardı.

Erkin, bugünkü yazısında, “Herkes bayram sonrasına hazırlık yapıyor. İstanbul'da tabanın tavrı önemli. Aktörlerin çoğu İstanbul'da. Ciddi bir yarış olacak. CHP'de kiminle konuşsam aynı cümleyi kuruyor" ifadelerini kullandı.

Aytunç Erkin, şunları yazdı:

"CHP'nin takvimine göre, 3 Temmuz'da ilçe delege seçimleri başlıyor ve bu 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Partinin ilçe kongreleri 5 Ağustos -10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 16 Eylül'de başlayan il kongreleri de 15 Ekim'de tamamlanacak. İstanbul kritik ve delege sayısı 196… Burada Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Ekrem İmamoğlu arasında 'güç savaşı' net bir şekilde yaşanacak. Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde verdi. Salıcı sessiz ve pozisyon alanları izliyor. İmamoğlu'ysa 28 Mayıs sonrası umutları kırılan seçmenin desteğiyle kongrelerde ne yapacağına bakacak."

"Ekrem İmamoğlu, Engin Altay, Özgür Özel, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba 'değişim'ci ancak ortaklaşma konusunda daha adım atılmadığı biliniyor" diyen Erkin, şunları ifade etti:

"Dün Tezcan'ın bana verdiği röportajda 'Kadro hareketi' vurgusu önemli ve 3 Temmuz'dan sonra bu durum ete kemiğe bürünecek gibi. CHP'de seçmen kadar 1200 delege ve doğal delegenin (Milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri) oyu CHP'nin kaderini belirleyecek. Bu noktada da örgütleri iyi tanıyan ve etkili olan isimler öne çıkacak. Kurultayda aday olmak isteyen başkan adaylarının delege üzerinde etkili olan yöneticilerle de görüşmesi kaçınılmaz. Burada birbirleriyle 'uyumlu olmayan' CHP'liler de ortaklaşabilir diyelim. Bunu da yakında anlarız!"