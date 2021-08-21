Yerel kuvvetler Bağlan'da 3 bölgeyi Taliban'dan geri aldı

Cumartesi günü Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan ilindeki yerel kaynaklar, "halk ayaklanma güçleri"nin üç bölgeyi Taliban kontrolünden geri aldığını söyledi. Taliban'dan alınan yerler Pul-e-Hesar, Banu ve Deh Salah.

TOLOnews'a konuşan yerel kaynaklar, her iki taraftan da ağır kayıplar bildirildiğini söyledi.

Bu, Taliban'ın 34 ilden 33'ünün ele geçirmesi ve Kabil'in kontrolünü sağlamasında bu yana bu tür bir savaşın ilk örneği.

Taliban henüz açıklama yapmadı.

'Allah'ın ve mücahitlerin desteğiyle üç ilçe kurtarıldı'

Banu'nun eski Emniyet Müdürü Esadullah, "Allah'ın ve mücahitlerin desteğiyle üç ilçe kurtarıldı, şimdi Hıncan ilçesine doğru ilerliyoruz ve yakında Bağlan vilayetini de temizleyeceğiz" dedi.

Bağlan karayolundan sorumlu eski polis komutanı Gani Andarabi, "Allah'ın yardımıyla Taliban'a büyük kayıplar verdik, şu anda Banu bölgesi halk ayaklanma güçlerinin kontrolü altında" dedi.

TOLOnews, Taliban'ın Bağlan'a girdikten sonra ev ev aramalar yaptığını ve bunun halkın misillemesine yol açtığını yazdı.

Taliban resmi olarak açıklama yapmasa da, yerel basında çıkan haberlerde Taliban'ın bu bölgeleri geri almaya hazırlandığına işaret edildi.