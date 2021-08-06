Yerel basın: Taliban Nimruz Eyaleti'nin başkentini ele geçirdi

Hasht e Subh medya kuruluşunun Cuma günü yerel sakinlere dayandırdığı haberine göre, Taliban hareketi Afganistan'ın güneybatısındaki Nimruz eyaletinin başkenti Zaranc'ı ele geçirdi.

Cihatçıların Zaranc'ın havaalanı ve il yönetim binasının kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Bu, Taliban'ın 2016'dan beri ele geçirmeyi başardığı ilk Afgan eyalet başkenti.

Taliban ülke topraklarının yüzde 85'ini ve sınır bölgelerinin yüzde 90'ını kontrol ettiğini iddia ediyor, ancak hükümet bunu reddediyor ve bu iddiaları "utanmaz propaganda" olarak nitelendiriyor.