Yeraltında 3 gündür açlık grevindeler: Hastaneye kaldırılan işçiler var

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunağılı köyünde bulunan Doruk Madencilik'te işçiler haklarını almak için 3 gündür yeraltında açlık grevini sürdürüyor. Madencilerin bitkin haldeki görüntüleri ortaya çıkarken, şimdiye kadar toplam 5 işçinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TMSF'nin Kasım 2022'de Yıldızlar SSS Holding'e devrettiği Doruk Madencilik'te çalışan 250 işçi zorunlu süresiz izne gönderilmiş, işçilere tazminatları ödenmemişti.

Maden ocağında çalışan 165 işçinin Temmuz ayında kendilerine tebliğ edilmeden yeraltından yerüstüne çıkarılması bardağı taşıran son damla olmuş, işçiler geçen hafta başında oturma eylemine başlamıştı.

Haklarının ödenmesini isteyen işçiler 3 gün önce kendilerini maden ocağına kapatarak açlık grevine başladı.

Taburcu olan işçiler direnişe devam ediyor

5 işçinin grev sırasında rahatsızlanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık hastaneden taburcu olan işçilerin yeniden maden ocağına dönerek açlık grevine devam ettiklerini söyledi.

soL'a konuşan Kocabıyık 2016 yılından bu yana bağıtlanan hiçbir toplu iş sözleşmesinin TMSF tarafından uygulanmadığını, işçilerin geriye dönük haklarını talep ettiklerini dile getirdi.

Ellerinde istinaftan onaylı belgeler olduğunu dile getiren Kocabıyık işçilerin toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının kişi başına yaklaşık 400-450 bin TL olduğunu bildirdi.

İşçi aileleri yarın Ankara'da eylem yapacak

Kasım ayında TMSF'den madeni devralan Yıldızlar SSS Holding'in de işçilerin direnişe geçmesinin ardından onayları olmadan 165 işçiyi ücretsiz izne gönderdiğini tebliğ ederek yangına körükle gittiğini söyledi.

Açlık grevinde 77. saate girildiğine dikkat çeken Kocabıyık işçilerin haklarını almakta kararlı olduğunu, yarın işçi ailelerinin Ankara'da Yıldızlar SSS Holding binası önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Madende TMSF döneminde 680 işçinin çalıştığını ifade eden Kocabıyık şimdi bu sayının 290'a indiğini, halen 190 işçinin yeraltında açlık grevine devam ettiğini söyledi. Yıllık izinde olan işçilerin de izinden döner dönmez direnişe katıldıklarını da sözlerine ekledi.

PE işçilerin bitkin haldeki görüntülerini paylaştı

Patronların Ensesindeyiz Ağı, işçilerin yeraltındaki görüntülerini paylaştı.

Madencilerin bitkin halde göründüğü görüntüleri paylaşan PE'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Madencilerin açlık grevi sürüyor! Eskişehir'de TMSF'den Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madenciliğe devredilen şirkette çalışan maden işçileri hakları için yer altında açlık grevini sürdürüyor. Emek veren, alın teri döken, deprem zamanı hiç düşünmeden dayanışma gösteren işçilerin hakkını verin!"