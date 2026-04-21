Yeniden sorguya alınmıştı: Maraş saldırganının annesi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli tutuklanmış, annesi Pınar Peyman Mersinli olay günü gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Yeni Şafak gazetesinin bugün yayınladığı haberde anne Mersinli'nin, çocuğun psikolojik sorunlarını görüşmek için arayan okulun rehber öğretmeni Ejder İ.’nin yüzüne telefonu kapattığı öne sürüldü.

Ardından CNN Türk yayınına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, anne Mersinli'nin yeniden sorguya alındığını duyurarak, şöyle konuştu:

Bu çocuk sorunlu bir çocuk. 12-13 defa rehber öğretmene gidiyor. Acilen psikoloğa götürülmesi gereken çocuğu ailesi ihmal etmiş. Zaten 'velilik görevinin ihmali' diye bir suç var. Bazı suçlarda, veli annelik veya babalık görevini ihmal etmişse sorumlu olması gerekir.

Yeni Şafak, ilerleyen dakikalarda tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Pınar Peyman Mersinli'nin tutuklandığını aktardı.

CNN Türk'ün haberine göre, anneye "taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi.

Görüntüler ve iddialar tutuklu babayı yalanlamıştı

Baba Uğur Mersinli verdiği ifadede oğluna "silahın namus" olduğunu söylediğini anlatmıştı. Evinde 7 tane taşıma ruhsatlı silah, 2 tane de av tüfeği olan baba, oğlunu Emniyet'in poligonuna bir kez götürdüğünü, evinde de bir kez silahı yatağının üzerine bıraktığını anlatmıştı.

Ancak yayınlanan görüntülerde İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya platformlarında açtığı canlı yayınlarda babasının olduğu düşünülen silahları gösterdiği, şarjörleri alıp mermi yerleştirdiği anlaşıldı.

8. sınıf öğrencisi aynı zamanda yayınlarda polis üniforması ve şapkasıyla görüntüler de paylaştı. İsa Aras Mersinli'nin paylaştığı video ve görüntülerde silah tutuşundan nişan almasına, şarjör doldurmasına bakıldığında silah kullanmayı iyi bildiği görülmüştü.

Ayrıca içerisinde silah ve mermilerin yer aldığı öğrenilen ve tutuklu polis babanın "sürekli olarak kilitli vaziyetteler" iddiasında bulunduğu sandıklarla ilgili de bir görüntü ortaya çıkmıştı. İsa Aras Mersinli'ye ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabının profil fotoğrafının sandık resmi olduğu görülmüştü.