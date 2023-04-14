Yeniden Refah'ta 8 bin istifa: 'Erdoğan’a oy verirler mi çok emin değilim'

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, bugünkü yazısında, "Yeniden Refah Partisi son anda verdiği bir kararla Cumhur İttifakı’na dahil oldu. O günden beri tabanını ve teşkilatını ikna etme sorunu yaşıyor. Zira bu kadar sert muhalefet etikten sonra, üyelerini birden Erdoğan’a oy vermeye ikna etmesi o kadar kolay olmaz. 8 bin üyesi istifa etti. Teşkilatları protesto etti. Çok zorlandılar ve parti yönetiminin morali bozuldu" diye belirtti.

Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:

"Salona geldiğimde büyük bir sessizlik ve heyecansızlık gördüm. Oysa büyük kongrelerindeki coşku ve katılımla çok övünmüşlerdi. Ancak ATO Congresium salonunu tam doldurmayacakları kaygısıyla mı bilemiyorum, perdeyle bölerek küçültmüşlerdi.

Salona gelenlerde de coşku ve heyecan gözlenmiyordu. Sloganları da biraz zorla attırıyordu sunucu. En güçlü slogan “Mücahit Erbakan” sloganıydı ve Rahmetli Erbakan’a atıftı bu.

Benim gördüğüm parti yönetimi Cumhur İttifakı’na katılımı parti teşkilatına ve tabanına tam anlatmış ve ikna etmiş değil.

İleriki günlerde milletvekili seçimi için çalışmaya motive olabilirler ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirler mi çok emin değilim. Belki Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında başka alternatifleri olmadığından ‘kerhen’ oy verebilirler."