AKP'yi eleştiren gençleri hedef aldılar: Gençlerden 'Öfkemizi göstereceğiz' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT Yönetim Kurulu'na atanan yandaş yazar Hilal Kaplan, 2022 yılının Ağustos ayında Süheyb Öğüt'ten boşanmış ve geçtiğimiz hafta Çekmeköy'deki villasında gerçekleşen törenle Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmişti.

Hakkında 'FETÖ' soruşturması olduğuna dair iddialarla gündeme gelen Sarı, "Emre Efser" lakabını kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden bir kısa filmi dolaşıma soktu. Sarı'nın "Ortamlarda tam olarak böyle oluyor, değil mi?" notuyla paylaştığı videoda, AKP hükümetini eleştiren gençler hedef alındı. Sarı tarafından dün akşam saatlerinde dolaşıma sokulan kısa film, AKP'ye yakınlığıyla bilinen birçok kişi ve hesap üzerinden paylaşıldı.

Söz konusu kısa filmde AKP hükümetini eleştiren gençlerin "gerçek sorunları olmayan" kişiler olduğuna yönelik algı yaratılmaya çalışılırken, gençler tarafından AKP'ye yönelik eleştirilerin "ortam kurmak" için yapıldığı ima edildi.

Kısa filmde, AKP hükümetini eleştiren bir genci canlandıran oyuncunun şu sözleri kullandığı duyuldu:

"Bir de Karadeniz'den doğalgaz çıktı diye bağır burada, tam olsun! İyi şeyleri görmüyoruz ağabey. Bizim Gülden Hoca ne dedi? 'Gençlik isyan eder, şikayet eder' dedi, değil mi? Biz buna uyum sağlayıp ortam kuruyoruz. Yoksa ortam yok."

'Gençliğin öfkesini göstereceğiz'

Videoya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı genç avukat Mustafa Mert Doğan, "Gençlerin gerçek sorunlarını bilmeyen, geleceksizleşme çekincesini boş konuşmak olarak nitelendiren bir hükümetten bir gelecek beklenmeyeceği çok açık" dedi.

Doğan'ın soL'a yaptığı açıklama şöyle:

"AKP'nin gençleri hedef alan kötü reklam filmlerinden bir yenisi daha karşımızda. Gençleri, mızmız tipler, boş muhalifler olarak gördükleri için karikatür bir 'pr' çalışması ortaya çıkmış. Gerçekten inanılmaz, düşünün ülkenizi yönetenler gençleri bundan ibaret sanıyor.

Aslında video bize neden AKP'yle bir geleceğimiz olamayacağını gösteriyor. Gençlerin gerçek sorunlarını bilmeyen, geleceksizleşme çekincesini boş konuşmak olarak nitelendiren bir hükümetten bir gelecek beklenmeyeceği çok açık. Bu ilk örnek değil tabi bu tarz kötü kuruları bütün düzen partileri hatta düzenin şirketleri bile yapıyor. Bu seçimlerde gençlerin boş, kafasız ve memnuniyetsiz olduğunu düşünenlere gençliğin öfkesini göstereceğiz."