TKP'nin genç milletvekili adayından Erdoğan'a tepki: 'İlk gözden çıkartılanlar öğrenciler oldu'

"Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı" kapsamında çeşitli vaatlerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında eğitim başlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, 2002 yılında iktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerinde yükselteceğimizi söylemiştik. Eğitimde, okulundan öğretmenine, üniversitesinden yurduna tüm unsurlarıyla güçlü bir altyapı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde değerler eğitiminin esas olduğu bir anlayışla kaliteyi artıracak çalışmalara yöneliyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızın yeteneklerinin, eğitimin ilk kademelerinden itibaren keşfedilerek, becerilerine uygun yönlendirmeyi sağlayacak bir sistem kuracağız."

'İlk gözden çıkartılanlar öğrenciler oldu'

Türkiye Komünist Partisi'nin üniversite öğrencisi olan İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Ege Kaplan, Erdoğan'ın eğitime ilişkin sözlerini soL'a değerlendirdi.

Kaplan, Erdoğan'ın sözlerine dair "Bu sözlerin altındaki bir gerçeklik var. Güçlü altyapı sıra arkadaşlarımızı tarikat yurtlarına mecbur bıraktığınız, sıra arkadaşlarımızın okurken çalışmak zorunda kaldıkları bir altyapı. Yandaşlarınıza havadan verdiğiniz akademi koltukları ve her geçen gün daha kötü bir hale getirdiğiniz eğitim sistemi" dedi.

Kaplan'ın açıklaması şöyle:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı seçim beyannamesinde, bugünün eğitimine ve gelecekte yapacaklarına dair vaatlerde bulundu. Üniversite öğrencileri için kurulan sözüm ona güçlü altyapı her dönemeçte bizleri yüz üstü bıraktı. Daha bu öğretim yılının başında 2 kişilik yurt odalarda 6-8 kişi kalmak durumunda kaldık. Bir sürü arkadaşımız kaldığı yurtlarda yemekten dolayı zehirlendi, yurtlarında bir sürü soruna maruz kaldı. Yakın zamanda yaşanan depremde de ilk gözden çıkartılanlar yine öğrenciler oldu.

'Bu tabloda ülkenin gençlerine gelecek yok'

Erdoğan bugünkü konuşmasında 'Eğitimde, okulundan öğretmenine, üniversitesinden yurduna tüm unsurlarıyla güçlü bir altyapı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde değerler eğitiminin esas olduğu bir anlayışla kaliteyi artıracak çalışmalara yöneliyoruz' dedi. Bu sözlerin altındaki bir gerçeklik var. Güçlü altyapı sıra arkadaşlarımızı tarikat yurtlarına mecbur bıraktığınız, sıra arkadaşlarımızın okurken çalışmak zorunda kaldıkları bir altyapı. Yandaşlarınıza havadan verdiğiniz akademi koltukları ve her geçen gün daha kötü bir hale getirdiğiniz eğitim sistemi. Bu tabloda bizlere, bu ülkenin gençlerine bir gelecek yok. Biz değiştirmediğimiz sürece... TKP gelecek; eğitimde,sağlıkta, ekonomide ve hayatın her alanında her şey değişecek!