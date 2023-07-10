Yeniden Refahlı vekilden Erdoğan'a AB tepkisi: Zaman kaybı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz" dedi. Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, AB ile müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik açıklamalar yaptığını anımsattı. Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemiş, İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için AB şartını öne sürmüştü.

‘Geleceği AB üzerinden inşa etmek zaman kaybı’

AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Memur ve emeklilere yapılan zamlara da değinen Bekin, en düşük emekli maaşının da en az asgari ücret düzeyine getirilmesini istedi.