Erdoğan: Önce AB üyeliğimizin önünü açın, biz de İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açalım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne katılmak için Litvanya'ya gidiyor.

Erdoğan, ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor:

"İlgili kurumlarımız İsveç'in NATO'ya katılımına dair süreci ilerletiyor. Ben de bugün üçlü bir zirveye katılacağım. Bu katılım mutabakatın yerine getirilmesine bağlıdır. Terör örgütleriyle ayrım gözetilmeden mücadele yürütülmeli. Kimse bizden taviz beklememelidir. Biz verilen sözlerin hepsinin tutulmasını istiyoruz.

Türkiye NATO'ya en büyük desteği veren 5 ülkeden biridir.

50 yıldır AB kapısında bekletilen bir ülkeyiz. NATO üyelerinin birçoğu AB üyesi. Önce AB üyeliğimizin önünü açın, biz de İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açalım. Bunu Biden'a da söyledim.