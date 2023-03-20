Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur'u reddetme sebebi 'vekil pazarlığı' mı?

Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin bugün duyurduğu kararı, Ankara'da siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada "Hiçbir ittifak içerisinde yer almayacaklarını, seçimlere müstakil olarak gireceklerini" söyledi.

Yeniden Refah'ın ittifak talebine ret yanıtı vermesinin perde arkası ise iktidara yakın CNN Türk televizyonlarında anlatıldı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, partiyi bu karara iten sürece ilişkin şunları söyledi:

"Yeniden Refah'ın AK Parti ile görüşmesinin pürüzlendiği, sıkıntıya girdiği nokta milletvekili sayısıydı. Edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi, 20 milletvekili istedi ama AK Parti buna sıcak bakmadı. Yeni seçim sisteminde yüzde 7'lik oy oranına sahip bir parti 25 vekil çıkarabiliyor. Son oy oranlarına baktığımızda Yeniden Refah Partisi yüzde 1 buçuk en fazla 2 buçukluk oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talep etmesi fazla bir talep olarak okundu ve kabul görmedi."