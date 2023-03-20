Yeniden Refah seçim kararını açıkladı: Cumhur'a ret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere parti olarak gireceklerini, herhangi bir ittifak içerisinde yer almayacaklarını duyurdu. Partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı da Fatih Erbakan olacak.
Erbakan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda somut projelerini ortaya koyan, Milli Görüş çizgisinden ödün vermeyen vakarlı duruşuyla, siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla partimiz çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mahzar olmuştur.
- Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır.
- Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık
- Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK’ya başvurumu gerçekleştireceğim.