Yeniden Refah seçim kararını açıkladı: Cumhur'a ret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere parti olarak gireceklerini, herhangi bir ittifak içerisinde yer almayacaklarını duyurdu. Partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı da Fatih Erbakan olacak.

Erbakan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: