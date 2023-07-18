Yeniden Refah Partisi'nden 'Meclis toplansın' talebi: 'Ücret düzenlemesi zaruret oldu'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, memur maaşlarına yapılan seyyanen artışın, emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çalışan ve emeklilerin maaş zamlarının, piyasalardaki büyük fiyat artışları nedeniyle daha ellerine geçmeden yetersiz kaldığını dile getirdi.

Çalışanların, artık geleceğe umutla bakamayacak bir duruma geldiğini belirten Bekin, çalışanların düşük maaşlar nedeniyle artık emekli olmaktan kaçındığını, en yüksek dereceden emekli olan bir memurun emeklilik ikramiyesiyle ev ve otomobil bile alamadığını anlattı.

Bu noktada TBMM'ye büyük görevler düştüğünü belirten Bekin, "TBMM'nin bir an önce toplanmasını, en azından seyyanen verilen ücretlerin emeklilere de yansıtılmasını talep ediyoruz. Yeniden ücret düzenlemesi, çok büyük bir zaruret oluşturmuştur" dedi. (AA)