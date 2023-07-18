Ülkenin yarısı borç batağında: 38 milyon 565 bin kişi bankalara borçlu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son beş yılda bankalar tarafından kredi kartı ve/veya bireysel kredi borcu yüzünden bankalar tarafından icra takibine alınan vatandaşların sayısının 3 milyon 840 bin kişiyi geçtiğini söyledi. Bulut, Mayıs 2023 sonu itibariyle bankalar borcunu ödeyemeyen 2 milyon 398 bin kişiyi, varlık yönetim şirketleri de 2 milyon 29 bin kişiyi icra takibinde tutmaya devam etiğini bilirdi.

38 milyon 565 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine bireysel kredi borcu bulunduğuna dikkat çeken Bulut, bankalara kredi kartı borcu bulunanların sayısının 37 milyon 892 kişi olduğunu, 27 milyon 873 bin kişinin de kredili mevduat hesabı bulunduğunu belirtti.

Borç dağları aştı

Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel kredi ile kredi kartları borçlarının 2 trilyon 228 milyar liraya kadar yükseldiğini dikkat çeken Bulut, “Yıl başından bu yana tüketici kredileri 310 milyar lira artarak 1 trilyon 430 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 343,7 milyar lira büyüyerek 798 milyar liraya kadar çıktı” dedi.

Sayı artacak

Seçim sonrası zam yağmuruyla birlikte kara listeye alınan vatandaşların sayısının daha da artacağına işaret eden Bulut, “Neredeyse Türkiye’nin yarısı bankalara borçlu. Borç dağları aştı. Geliri giderine yetmeyen vatandaş çareyi bankalardan kredi çekmekte buluyor. Ancak maaşı enflasyonla birlikte eridiğinden borçlarını ödeyemiyor. İktidar bozulan ekonominin yükünü, bütçe açıklarını vatandaşın sırtına yükledi. Zamlarla, ÖTV ve KDV artışlarıyla halkın üzerine kabus gibi çöktü. İktidarın art arda yaptığı fahiş zamlar zaten zor durumda olan vatandaşı daha da sıkıntıya sokacak. Önümüzdeki aylarda borçlar katlanacak, icra dairelerine dosya yağacak” dedi.