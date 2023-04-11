Yeniden Refah Partisi’nde 'kadın-erkek yan yana oturamaz' kavgası

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda “kadın-erkek yan yana oturamaz” kavgası çıktı.

Zeybek Haber'in aktardığına göre milletvekili adaylarının bir arada olduğu fotoğraf çekimi sırasında bir partili, milletvekili aday listesinde beşinci sırada yer alan Havva Türk’ün oturduğu yerin değişmesini istedi.

Havva Türk yerini değiştirdi ancak aynı partili bu kez de Havva Türk’ün sandalyesinin yaklaşık bir metre uzağa alınmasını istedi. Bu isteğe il başkanı Osman Çağrı Çerçi tepki gösterdi ve Havva Türk’ün yerinde kalmasını istedi. İl başkanına sesini yükselten partili, “Kadın ile erkek yan yana fotoğraf çekilemez. Biz İstanbul’da da böyle yapıyoruz. Biz neyi temsil ediyoruz? Bizim amacımız ne? İslamiyet’te böyle olmaz” dedi.

İl binasındaki tartışma bu sözler üzerine büyüdü. İl Başkanı Çerçi, önce partinin dışarı çıkarılmasını istedi ancak bu görevini yerine getirecek kişi de kadın ve erkeğin yan yana fotoğraf çekilemeyeceğini söyledi.

Çerçi bunun üzerine tartışmayı başlatan partiliye “Sen bana İslamiyet dersi veremezsin. Ben o dersleri aldım. Burası başkanlık makamı ve burada kararları ben veririm. Şikâyetin varsa genel merkeze şikâyet et alsınlar beni görevden. Senin bu söylediklerine göre kadın milletvekili de olmamalı. Yarın çalışmalar başlayınca bir milyon insan görecek” diye konuştu.

'İslamiyete hakaret ediyorsun'

Milletvekili adayı Havva Türk’ün oturacağı yer belirlendikten sonra Başkan Çerçi’nin partiliye, “Oldu mu şimdi? Kurtardık mı İslamiyeti?” demesi üzerine partili bu kez, “Sen şu an İslamiyet’e hakaret ediyorsun” diyerek il başkanının üzerine yürüdü. Tartışma araya giren diğer partililerin müdahalesi ile son buldu.