Bir Sadullah gider bin Sadullah gelir: Masanın altından gericiler fışkırdı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği FETÖ/PDY iddianamesinde bakan olmadan önce Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği öne sürülmüştü. İddianameye giren bir tanık ifadesine göre, 2006-2007’li yıllarda TBMM’den çıkması ihtimal dahilinde olan Terörle Mücadele Kanunları’nın gelecekte kendi aleyhlerine olmaması için tarikatın “avukatlar imamı” öncülüğünde çalışmalar yapılmış, “bakan olmadan önce Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyarete giden adı geçen şahsa” bu çalışmalar dikte edilerek bu kanunların çıkmasında öncülük edilmişti.” İddianamedeki bu ifadede eski Adalet Bakanı’nın adı “...” nokta olarak gizlenmişti. Ancak AKP’de Hatay milletvekili olup da Adalet Bakanlığı yapan tek kişi vardı. Sadullah Ergin’di o. “FETÖ”nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sırasında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Sadullah Ergin döneminde, cezaevinde birçok kişi yapılan zulüm nedeniyle can verdi. Ali Tatar kumpas davaları sırasında hayatını kaybettiğinde Adalet Bakanı oydu.

2002’de milletvekili seçildikten sonra AKP’de üç dönem grup başkanvekilliği yapan Sadullah Ergin, 1 Mayıs 2009 Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Cemaatin yargı eliyle laik cumhuriyeti tasfiye operasyonu yapıldığı dönemin Adalet Bakanıydı. Cemaatin ölesiye evet kampanyası yürüttüğü 12 Eylül 2010 referandumunda da aynı koltukta oturuyordu. Fethullah Gülen referandum sırasında, “mezardaki ölülerin dahi oy kullanması gerektiği” yönünde açıklama yapmıştı.

Ergin, Meclis’te operasyonların önünü açan birçok yasanın çıkarılmasına öncülük yaptı. Operasyonu canhıraş bir şekilde savundu. 17 Aralık operasyonu sonrasında, 26 Aralık 2013’te, dönemin başbakanı Erdoğan tarafından görevden alındı. “Yargıdaki Fethullahçı kadrolaşma” Sadullah Ergin döneminde sistemleşmişti. Genel kanı bu görevden almanın Ergin’in cemaatle yakınlığı nedeniyle olduğuydu.

12 Eylül 2012 referandumunun ardından yargıda HSYK üyeliği seçimleri yapıldı. Adalet Bakanlığı YARSAV’ın karşısına liste çıkardı. Bakanlık ve cemaatin ortak listesinde Fethullahçılar çoğunluktaydı. Seçimleri, “bakanlık-cemaat listesi” kazandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cemaat, “iktidar eliyle yargıyı yönetir” hale geldi. Üyeleri ve yapısı değişen HSYK, ardı ardına çıkardığı kararnamelerle yargıda tasfiye harekâtına başladı. Önemli başsavcılıklar, ağır ceza mahkemesi başkanlıkları ile özel yetkili savcılıklara FETÖ üyesi hâkim ve savcılar getirildi.

İşte o Sadullah Ergin şimdi Deva Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı. Nasip olursa, cezaevinden mezara uğurladığı Balyoz ve Ergenekon davası kurbanları da seçilmesi için ona oy verecek!

Antakya’da doğdu hep gerici oldu

Peki kim bu bulunmaz Hint kumaşı! 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 1 yıl okudu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.

Badem bıyıkları yolunu aydınlatıyordu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı.

1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli gerici dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi ve Fazilet Partisinde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisi’nden Antakya belediyesi Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. Sonra AKP Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Üç dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

“Ali Dibo Skandalı”nın kahramanı olarak ünlendi. Skandal özetle şu; AKP grup başkanvekili ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, bir bürokrata Hatay ilinde yapılacak ihalelerin partililere verilmesi yönünde talimat vermişti. Hem de yazılı olarak! Yapılan soruşturma sonucu Hatay ilinde, 271 adet kamu ihalesinin tamamı 17 AKP'li yerel yönetici tarafından kazanıldığı ortaya çıktı.

Tabii bu yolsuzluk Adalet Bakanlığı koltuğunda oturmasına engel olmadı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde AKP’den Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. 5000 oy farkla CHP'den aday olan Lütfü Savaş'a karşı kaybetti.

AKP’den ayrıldıktan sonra, AKP’den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. DEVA, altılı masanın ortağı olunca talihi tekrar döndü. Erdoğan gitsin diye ürkütülen laik seçmen CHP’ye oy verince bu tescilli gericiye de oy vermiş olacak.