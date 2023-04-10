Sadullah Ergin liste tepkilerine yanıt verdi: 'CHP'ye yüklenilmesini doğru değil'

Deva Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Murat Çelik, sosyal medya hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı Sadullah Ergin'e sordum. 'Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin Milletvekili adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum' dedi."