CHP diğer partilerden 71 aday gösterdi: Vekillerin yarısı değişti

Millet İttifakı’nda 5 partinin ortak listeyle seçime girme kararı aldığı CHP’de, liste son hazırlıklar için cumartesi günü çalışmalara başlandı. Ancak DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile yapılan görüşmelerin uzamasıyla listelerin son şeklini almasıyla ilgili program sarktı.

İlk olarak cumartesi 19.00’da toplanması planlanan ve listelerin oylanacağı CHP Parti Meclisi (PM), yaklaşık 3 kez ertelenerek dün 09.30’da toplanabildi. Toplantının sona ermesiyle de PM listelere onayını verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; adı bakanlık için geçen CHP genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç listelerde yer almadı. Yine bakanlıkla anılan ve aday adaylığı başvurusu yapmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Ordu’da listeleri güçlendirmek için birinci sıradan aday gösterildi. Yeni kurulacak “Esnaf Bakanlığı” ile anılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Malatya’dan aday oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık listede yer almazken; genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Ali Öztunç, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı ve Yüksel Taşkın ise liste başı olarak adaylıkta yer aldı. Böylece 17 kişilik MYK’nin sadece 11’i aday olmuş oldu.

66 isim yeniden aday gösterilmedi

Önceki dönemde 134 milletvekili çıkartan CHP listesinin neredeyse yarısı adaylar arasında yer almadı. Listeye giremeyen vekiller arasında Mustafa Tuncer, Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, Nihat Yeşil, Servet Ünsal, Yıldırım Kaya, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Fikret Şahin, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Mehmet Göker, Tufan Köse, Okan Gaytancıoğlu, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Necati Tığlı, İsmet Tokdemir, Serkan Topal, Ahmet Ünal Çeviköz, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Emine Gülizar Emecan, Gürsel Tekin, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Bekaroğlu, Akif Hamzaçebi, Cihangir İslam, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan, Yüksel Mansur Kılıç, Atilla Sertel, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Çetin Arık, Türabi Kayan, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, Abdullatif Şener, Alpay Antmen, Cengiz Gökçel, Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan, Süleyman Girgin, Baha Ünla, Engin Özkoç, Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, Aziz Aydınlak, Candan Yüceer, Polat Şaroğlu, Ali Keven ve Özkan Yalım dahil olmak üzere 66 kişi yer almadı. Hatay’da yaşanan depremle ilgili Meclis konuşması gündem olan Suzan Şahin de yeni dönem adayları arasında yer almadı. İstanbul’dan seçilen Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan aday olurken Mahmut Tanal da Şanlıurfa’dan aday gösterildi.

Listede dikkat çeken isimler

Ankara’da üç bölgenin liste başında önceki dönem de görev yapan Gamze Taşcıer, Murat Emir ve Tekin Bingöl yer aldı. Önceki dönemde milletvekilliği yapmayan CHP PM üyesi Deniz Demir, Ankara 1. bölgede ikinci sıradan, RTÜK üyesi Okan Konuralp üçüncü sıradan, eski Adalet Bakanı ve DEVA Partili Sadullah Ergin de dördüncü sıradan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı beşinci sıradan aday oldu. DEVA Partili İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan Ankara’dan aday oldu. İstanbul 1. bölgede Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın 5. sıradan, İYİP kurucularından Ahmet Ersagun Yücel 6. sıradan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen 7. sıradan, DEVA Partili Hasan Karal 8. ve Demokrat Partili Cemal Enginyurt 9. sıradan, Gelecek Partili Selim Temurci 10. sıradan aday oldu. Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, Habibe Çiftçioğlu da İstanbul’dan aday oldu.

DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu ile Medeni Yılmaz da İstanbul adayları arasında yer aldı. İstanbul 2. bölgede liste başında Türkiye’nin ABD büyükelçiliği görevini yürüten Namık Tan, 2. ve 3. sırada önceki dönem milletvekilleri Gökhan Zeybek ile Yunus Emre, 4. sırada Enis Berberoğlu, 5. sırada Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya yer aldı. 3. bölgenin başında ise CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yer alırken 2. sırada CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 3. sırada Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, 4. sırada İlhan Kesici, 5. sırada Yunus Emre, 6. sırada DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 7. sırada Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yer aldı. Gezi eylemleri sırasında Erdoğan’ın “camide içki içildi” iddiasını yalanlayan eski müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. bölge 10.sıradan milletvekili adayı oldu.

İzmir 1. bölgede liste başında genel başkan yardımcısı Yüksel Taşkın, 2. sırada Tuncay Özkan, 6. sırada DEVA Partili Seda Kaya Ösen, 8. sırada Devrim Barış Çelik yer aldı. Gelecek Partili Mustafa Bilici İzmir 2. bölge 7. sıradan, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo 8. sıradan aday oldu.

İttifaktan 71 aday

CHP’nin listesinde DEVA Partisi’nden 25, SP’den 24, Gelecek Partisi’nden 19, Demokrat Parti’den 3 aday bulunuyor. Demokrat Parti’nin 3 adayının da seçilebileceği, DEVA Partisi’nin 5 adayının seçilebileceği, Gelecek Partisi’nin 10’a yakın ve Saadet Partisi’nin ise 10’un üzerinde vekili olabileceği konuşuluyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emine Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, Denizli’de CHP’den aday gösterildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Muğla’da 4. sıradan aday oldu. DEVA Partisi Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık Adana’da 4. sıradan; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı Antalya’da 4. sıradan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç Antalya 5. sıradan aday oldu. DEVA Partisi’nden Ertuğrul Kaya Gaziantep’te 3. sıradan; SP Gaziantep Büyükşehir Belediye adayı Mehmet İslam 10. sıradan; SP’li Necmettin Çalışkan; Hatay’dan aday oldu.

16 ilde ‘fermuar’ yöntemi uygulandı

CHP ve İYİP listelerinin “fermuar yöntemiyle” hazırlandığı 16 il oldu. Bunlardan 9’unda CHP listesinden, 7’sinde İYİP listesinden seçime girilme kararı alındı. CHP listesiyle girilecek iller arasında Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce yer aldı.

İYİP listesinden girilecek iller Yozgat, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş, Aksaray ve Bayburt oldu. Adıyaman’da ilk sırada CHP listesinden Abdurrahman Tutdere, ikinci sırada İYİP İl Başkanı Kenan Doğan yer aldı. Çorum’da birinci sırada CHP il başkanı Mehmet Tatsız, ikinci sırada İYİP Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı aday oldu. Hakkâri’de ilk sırada CHP il başkanı Nazım Demir aday oldu. Rize’de birinci sırada CHP’li Tahsin Ocaklı aday oldu. Van’da CHP il başkanı Seracettin Bedirhanoğlu aday oldu. Bartın’da ilk sırada CHP’li milletvekili Aysu Bankoğlu, ikinci sırada İYİP Parti il başkanı Ceyda Sargın yer aldı. Erzincan’da 1. sırada CHP adayı yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül aday gösterildi. Batman’dan CHP’li Hüseyin Yaşar, Düzce’de CHP’li Salih Özcan birinci sırada yer alırken ikinci sırada İYİP’ten Aslıhan Tüysüz aday oldu.

CHP’den yapılan açıklamada listelerde yer almayan Mehmet Bekaroğlu, Özkan Yalım, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerinden bazılarının yeni dönemde devlet yönetiminde görev alacağının sinyali de verildi. Açıklamada konuyla ilgili “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır” ifadeleri kullanıldı.